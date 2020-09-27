Corona virüste korkutan gelişme! 1 milyonu aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 175'e, vaka sayısı 33 milyon 169 bin 393'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 209 bin 230 ölümle ABD 'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 141 bin 441 ile Brezilya , 94 bin 971 ile Hindistan , 76 bin 243 ile Meksika , 41 bin 971 ile İngiltere , 35 bin 835 ile İtalya , 32 bin 142 ile Peru , 31 bin 700 ile Fransa , 31 bin 232 ile İspanya ve 25 bin 589 ile İran izledi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 24 milyon 504 bin 233 kişi iyileşti.