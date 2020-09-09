Corona virüsle yemek alışkanlıkları değişti! Paketli yemek hizmeti pazarı 5 kat büyüdü!

Pandemi, insanların hayatında birçok şeyi değiştirdi. En başta restoranlar, eğlence merkezleri gibi işletmeler bu süreçten etkilenirken bir yandan da farklı iş alanlarında fırsatlar ortaya çıktı. Dijital çağa ayak uydurabilen tüm sektörler için bir şahlanma dönemi olan pandemi, yemek sektörünün de değişimine neden oldu. Hijyen sebebiyle mutfaklarını kapatan ya da dışarıdan aldığı taşıma yemek hizmetine güvenemeyen işyerleri, ofise kademeli gelen çalışanları için abonelik yöntemiyle hizmet veren soğuk ve sıcak teslimat alternatifi bulunan paketli yemek hizmetine geçiş yaptı. Pandemiyle başlayan ilgi yeni normalde de hız kesmedi.

PAKETLİ YEMEK PAZARI 5 KAT BÜYÜDÜ

Paketli yemek abonelik pazarı ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre; 2020’nin ilk çeyreğine göre pazar 5 kat büyüdü. Bu pazardaki aboneleri ağırlıklı olarak çalışanlar oluşturuyor. Çalışma düzenin değişmesiyle birlikte bu hizmete olan ilgi “yeni normalde” de devam ediyor. Sektör temsilcilerinin öngörüsü ise corona virüs sürecinin tamamen hayatımızdan çıktığında da alışkanlıkların devam edeceği yönünde.

Corona virüsün ilk çıktığı Mart ayının başından bu yana yeni abone sayısında 25 bin kişilik artış oldu. Paket servis veren markaların müşteri iletişim merkezimize gelen çağrılarda ve site trafiğinde de yine 5 katı artış kaydedildi. Yapılan araştırmada ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

PAKETLİ YEMEĞİN ABONESİ “REKLAM AJANSLARI”

Paketli yemeği en çok tercih eden firmalar sıralamasında yüzde 18’lik oranla reklam ajansları başı çekiyor. Banka genel merkezleri (yüzde 15), e-ticaret şirketleri (yüzde 13), danışmanlık şirketleri (yüzde 10) ve yazılım şirketleri (yüzde 9) tercih oranlarına göre ilk beş içerisinde yer alıyor.

ÖDEME YÖNTEMİNDE HİJYEN ETKİSİ

Pandemi döneminde, “hijyen ve sağlık ” hayatın vazgeçilmez önem kazanan iki kelimesi. Dolayısıyla Mart ayından bu yana Havale/Eft yöntemi yüzde 40’lık bir oran ile en çok tercih edilen ödeme yöntemi oldu. Bunun ardından yüzde 30’luk başa baş oranla kredi kartları ya da yemek kartları ile ödemenin tercih edilmesi temassız işlemler konusunda tüketicilerin ne kadar hassas olduğunu gösterdi. Temasın en çok olduğu, virüs ve bakterilerin yayılmasında birincil rol üstlenen nakit paralar ile ödeme ise tercih edilen ilk 3 içerisinde yer almadı.

EN ÇOK KADINLAR TERCİH EDİYOR

Paketli yemek hizmeti pazarında abonelik yöntemi, yüzde 55’lik oranla kadınlar, yüzde 45’lik oranla erkekler tarafından tercih ediliyor. Abonelerin toplamına bakıldığında ise genel olarak yüzde 80’i yemeklerini sıcak tercih ederken yüzde 20’si soğuk teslimat seçeneğini tercih ediyor. En çok paketli yemek gönderimi yapılan gün Pazartesi olurken, en çok beğenilenler et yemekleri oldu. Tavuk, ev köftesi ve yahniden sonra ofis menüsünde tatlılarda en çok beğenilen ünlü İtalyan lezzeti Panna Cotta oldu. Menünün tamamlayıcısı ise en yüksek oranla tereyağlı mercimek çorbası olarak belirlendi.