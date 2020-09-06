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Bakan Koca'dan kritik corona virüs açıklaması!

AA |  06 Eylül 2020 Pazar - 19:07 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 19:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede kritik illerdeki son durumu açıkladı.


Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 279 bin 806, can kaybı 6  bin 673 oldu. 
 
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 96 bin 842 test yapıldı, 1578 kişide  Kovid-19 tespit edildi.
 
Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 1013 kişi iyileşti. Kovid-19  tedavisi tamamlananların sayısı 251 bin 105'e çıktı.
 
Toplam test sayısı 7 milyon 779 bin 539, vaka sayısı 279 bin 806,  vefat sayısı 6 bin 673 olarak kayıtlara geçti.
 
Aktif hasta 22 bin 28, ağır hasta sayısı 1102, hastalarda zatürre  oranı ise yüzde 7,6 oldu.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz.  Birlikte tedbirli olalım." değerlendirmesinde bulundu.
 
 

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