Bakan Koca'dan kritik corona virüs açıklaması!

Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 279 bin 806, can kaybı 6 bin 673 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 96 bin 842 test yapıldı, 1578 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 1013 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 251 bin 105'e çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 779 bin 539, vaka sayısı 279 bin 806, vefat sayısı 6 bin 673 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 22 bin 28, ağır hasta sayısı 1102, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.