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Corona virüse yakalanmıştı! Yeni haber geldi

18 Eylül 2020 Cuma - 10:44 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 10:44

'Cimilli İbo' lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, hayati tehlikesini atlatarak yoğun bakım ünitesinden çıktı. Müşahede altına alınan sanatçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden, 'Cimilli İbo' lakabıyla tanınan İbrahim Özer, 12 Eylül Cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli'de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan şarkıcı, tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakıma alınan Özer, hayati tehlikesini atlattı
 
Yoğum bakımdan çıkartılarak müşahede altına alınan Özer, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

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