Corona virüse yakalanmıştı! Yeni haber geldi

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden, 'Cimilli İbo' lakabıyla tanınan İbrahim Özer, 12 Eylül Cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli'de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan şarkıcı, tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakıma alınan Özer, hayati tehlikesini atlattı
Yoğum bakımdan çıkartılarak müşahede altına alınan Özer, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.