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Corona virüse yakalanan Nihat Hatipoğlu ile ilgili son dakika açıklaması
Corona virüse yakalandığını duyuran Nihat Hatipoğlu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu kardeşinin son durumunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bildirdi. Öte yandan, 'Sevgili dostlar. Evde karantinada olduğum odadan yazıyorum' diye sözlerine başlayan Hatipoğlu yaşadığı süreci anlattı. İşte Nihat Hatipoğlu ve Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun açıklamaları...
Nihat Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti.