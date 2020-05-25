25 Mayıs 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 103.024 0.37 EURO 7,4280 -0.03
USD 6,8160 0.02 ALTIN 378,930 -0.33
CANLI BORSA
TÜMÜ

Corona virüse yakalanan muhtar hayatını kaybetti

İHA |  25 Mayıs 2020 Pazartesi - 18:01 | Son Güncelleme : 25 05 2020 - 18:01

Gaziantep'te corona virüs (covid 19) tedavisi gören Atalar Mahale Muhtarı Ramazan Gürcününoğlu, hayatını kaybetti.


Gaziantep'te bir süre önce korona virüs (covid 19) salgınına yakalanan ve test sonuçları pozitif çıkan Şehitkamil ilçesine bağlı Atalar Mahalle Muhtarı Ramazan Gürcününoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından Muhtar Gürcününoğlu'nun vefatını duyuran Gaziantep Valisi Davut Gül, "Korona Hastanede Covid-19 tedavisi devam ederken vefat haberini büyük bir üzüntüyle  öğrendiğimiz Atalar Mahalle Muhtarımız Ramazan Gürcününoğlu'na Yüce Allah'tan rahmet, ailesine,sevenlerine ve tüm muhtarlarımıza başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.

ETİKETLER

corona virüs Gaziantep Ramazan Gürcününoğlu Muhtar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.