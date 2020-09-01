Corona virüse yakalanan Ali Babacan tedavisine hastanede devam edecek

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin "Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım." ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin "Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor.

Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım." ifadelerini kullandı.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 8 gün önce yakalandığı yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin bilgiler paylaştı.

Virüse yakalanan eşi ve oğlunun iyileştiğini ve evde kontrol altında olduklarını belirten Babacan, şunları kaydetti: