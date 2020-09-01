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Corona virüse yakalanan Ali Babacan tedavisine hastanede devam edecek

01 Eylül 2020 Salı - 16:15 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 16:19

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin "Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım." ifadelerini kullandı.


Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali  Babacan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin "Benim genel durumum  iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor.
 
Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç  tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım." ifadelerini  kullandı. 
 
Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 8 gün önce yakalandığı  yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin bilgiler paylaştı.
 
Virüse yakalanan eşi ve oğlunun iyileştiğini ve evde kontrol altında  olduklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:
 
"Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor.  Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla  hastanede olacağım. Bir kez daha sizden Kovid-19'u çok ciddiye almanızı,  hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi  rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize  geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum."

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Corona virüs Ali Babacan tedavi
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