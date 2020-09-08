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Corona virüse yakalanan Ali Babacan son durumunu anlattı

08 Eylül 2020 Salı - 18:25 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 18:25

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 2 hafta önce corona virüse yakalandığını duyuran Babacan son durumunu anlattı.


İşte Babacan'ın açıklamaları;
 
Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum.
 
Tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar diliyorum.
 
Covid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi.
 
Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. (Milliyet)
 

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