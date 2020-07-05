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Corona virüs vakalarında denenen ilacın kullanımı ikinci kez durduruldu

AA |  05 Temmuz 2020 Pazar - 0:27 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 0:27

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalananların tedavilerinde kullanılan "hidroksiklorokin" ve "lopinavir/ritonavir" bileşimi ilaçların denemelerinin "ölüm oranlarını düşürmede başarısız kaldığı" gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.


DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "DSÖ, bugün Dayanışma Denemesi'nin  Uluslararası Yönlendirme Komitesi'nin hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir  ilaçlarının denemelerine son verilmesi tavsiyesini kabul etti." ifadesi  kullanıldı.
 
Açıklamada, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarına yönelik etkili  bir tedavi bulunması amacıyla mart ayında DSÖ'nün "Dayanışma Denemesi" programını  başlattığı anımsatıldı.
 
Hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir  bileşimi ilaçların geçici deneme sonuçlarının standart tedaviyle  karşılaştırıldığında Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını "hiç azaltmadığı" ya da  "çok az azalttığı" belirtilen açıklamada, Dayanışma Denemesi'nde görevli  araştırmacıların bu ilaçların kullanımını "derhal" durduracağı bildirildi.
 
DSÖ öte yandan, dünya genelinde son 24 saatte 212 bin 326 Kovid-19  vakası bildirildiğini ve bunun yeni bir rekor olarak kayıtlara geçtiğini ifade  etti. En çok vaka bildirilen ülke ise 53 bin 213 vakayla ABD oldu.
 
Hidroksiklorokin denemeleri daha önce de askıya alınmıştı
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün gazetecilere  yaptığı açıklamada, Dayanışma Denemesi kapsamında şimdiye kadar 39 ülkeden 5 bin  500 hastanın kabul edildiğini, örgütün klinik deneme ve elde edilen geçici  sonuçları 2 hafta içinde açıklanmasının beklendiğini kaydetmişti.
 
Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta, Kovid-19 hastalarının tedavilerinde  kullanılan "hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri"  nedeniyle geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.
 
Ghebreyesus, 3 Haziran'da ise Kovid-19 tedavisinde kullanılan sıtma  ilacının denemelerinin yeniden başlayacağını bildirmişti.
 

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Dünya Sağlık Örgütü DSÖ corona virüs hidroksiklorokin lopinavir ritonavir
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