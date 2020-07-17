Corona virüs vakaları 2 milyonu aştı

Brezilya’da corona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Ülkede toplam corona virüs vak'a sayısı 2 milyon 14 bin 738’e yükseldi. Corona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken Brezilya’daki corona vakaları önemli bir artış göstermeye devam ediyor.

Brezilya Sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan rakamlara göre son 24 saat içinde 45 bin yeni vak'anın tespit edilmesiyle ülkede toplam korona virüs vak'a sayısı 2 milyon 14 bin 738’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 76 bin 822 oldu

Brezilya, ABD 'den sonra korona virüsten dünyada en fazla etkilenen 2’inci ülke oldu. Sao Paulo'daki Albert Einstein hastanesinden bulaşıcı hastalık uzmanı Jean Gorinchteyn, "2 milyon sembolik bir rakam çünkü geniş ölçekli testlerimiz yok. Muhtemelen dört ya da beş kat daha fazla var" ifadelerini kullandı.

Resmi kaynaklar ülkede korona nedeniyle ölüm sayısının ortalamasının neredeyse bir ay boyunca binini üzerinde olduğunu ifade etti.