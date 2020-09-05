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Corona virüs vaka sayıları bölge bölge açıklandı! İşte dikkat çeken rakamlar
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı. Bölge bölge açıklanan corona virüs tablosunda yeni vaka sayısı rakamları dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Ankara'nın içinde bulunduğu Batı Anadolu bölgesinde artan sayılar endişelendirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 276 bin 555, can kaybı 6 bin 564 oldu.