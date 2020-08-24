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Corona virüs tedavisinde flaş gelişme!

AA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 18:07 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 18:07

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfının, yeni tip corona virüs (Kovid-19) enfeksiyonunun hafif geçmesini sağladığı ve hayatta kalma oranını artırdığı saptandı.


Medicalpress'in haberine göre, İngiltere'de East Anglia  Üniversitesinin yürüttüğü araştırma çerçevesinde, kan basıncını düşüren bir ilaç  sınıfı ile Kovid-19 arasındaki ilişkiyi inceleyen ve 28 bin hastayı kapsayan 19  çalışmanın bulguları değerlendirildi.
 
Uzmanlar, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEi) ya da  anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) kullanan kişilerde Kovid-19'un ağır geçme  ve virüsten ölme riskinin düştüğünü gözlemledi.
 
Üniversitenin Norwich Tıp Okulundan Dr. Vassilios Vassiliou,  "Kardiyovasküler rahatsızlıkları bulunan hastaların, özellikle Kovid-19  enfeksiyonunu ağır geçirme riski altında olduğunu biliyoruz ancak salgının  başında yüksek tansiyon için kullanılan bazı ilaçların Kovid-19 hastalarında daha  kötü sonuçlarla bağlantılı olabileceği yönünde endişeler mevcuttu. Bu ilaçların,  Kovid-19'lu kişiler üzerindeki etkisini keşfetmek istedik." dedi.
 
Vassiliou, çalışmada ACEi/ARB ilaçlarını alan Kovid-19'lu yüksek  tansiyon hastalarının, bu ilaçları almayanlarla kıyaslandığında kritik veya  ölümcül bir sonuçla karşılaşma olasılıklarının daha düşük olduğunu saptadıklarını  ifade etti.
 
Araştırmaya Norfolk ve Norwich Üniversite Hastanesinin de destek  verdiği kaydedildi.
 

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