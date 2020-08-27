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Corona virüs tedavisi gören profesör hayatını kaybetti

DHA |  27 Ağustos 2020 Perşembe - 18:35 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 18:35

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde Kulak Burun Boğaz uzmanı olan Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan (58), corona virüs tedavisi gördüğü Sivas'ta hayatını kaybetti.


Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak görev yapan ve aynı zamanda Azerbaycan'da özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan, öksürük ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Azerbaycan'dan İstanbul'a getirilmek üzere 26 Temmuz'da yola çıkan Prof. Dr. Çaylan, uçakta durumunun ağırlaşması üzerine zorunlu Sivas'a iniş yapıldı. Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Prof. Dr. Çaylan'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken durumu kötüye giden Prof. Dr. Çaylan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Prof. Dr. Çaylan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Prof. Dr. Çaylan'ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. 
 

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corona virüs Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan Karadeniz Teknik Üniversitesi
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