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Corona virüs tedavisi gören hastaya doğum günü sürprizi

İHA |  25 Ağustos 2020 Salı - 15:26 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 15:26

Antalya'da hastane hemşireleri, tek kişilik odada corona virüs tedavisi gören hastanın doğum gününü unutmadı. Pasta yaptırıp özel kıyafetleriyle hastanın odasına giren hemşireleri karşısında gören hasta sürpriz karşısında şaşkına döndü.


Antalya Kepez Devlet Hastanesinde bir süredir servisteki tek kişilik odada tedavisi devam eden korona virüs hastası için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 
 
Tedavi gördüğü süre içinde kimseyle görüşmeyen ve ailesinden uzak kalan hastanın kayıtlarından doğum günü tarihini öğrenen servis hemşireleri, pasta yaptırıp hastanın odasına geldiler. Özel kıyafet ve maskeleriyle kapıyı çalıp içeri giren hemşireleri ellerinde pastayla gören hasta, yatağından doğrulup ne olduğunu anlamaya çalıştı. Pastayı gören ve durumu anlayan iyileşme sürecindeki hasta, şaşkınlığı geçtikten sonra "beni çok mutlu ettiniz" deyip teşekkür etti. Hemşireler pastayı bıraktıktan sonra hastanın odasından ayrıldı.

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