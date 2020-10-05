Corona virüs sonrası talep resmen patladı!

8 bin 337 km’lik kıyı çizgisiyle Avrupa kıtasının en şanslı deniz coğrafyasına sahip ülkemizde, tekne ve yat sektörünün beklediği Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı koronavirüs önlemleri alınarak kapılarını açacak.

9 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Formula 1 yarışıyla aynı tarihlerde denizde başlayacak fuarda dünyanın en ünlü tekne ve yat markaları şov yapacak. Monaco ve Cannes gibi çok önemli iki fuarın iptal edilmesi Viaport Marina’daki fuarı ön plana çıkartıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle değişen turizm alışkanlıkları, maviliklerin tekne ve yat ile keşfini gözde haline getirmişti. 8 aylık süreçte yüzde 12’nin üzerinde artan yerli tekne üretimi, küresel pandemiye rağmen yükseliş gösteren ender sektörlerden biri olmuştu.