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Corona virüs risk haritası güncellendi! İstanbul'da dikkat çeken ilçeler...
İstanbul'da corona virüs vaka sayıları dikkat çekiyor. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe corona haritası güncellendi. İşte İstanbul'un ilçelerinde corona yoğunluğu...
İstanbul'un ilçelerindeki yoğunluk haritasındaki farklılık gözlerden kaçmadı. İşte İstanbul'un ilçe ilçe corona virüs yoğunluk haritası...