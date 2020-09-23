Corona virüs ne zaman bitecek? Corona virüs aşısı ne zaman kullanılacak? Bill Gates'ten yeni açıklama!

Bill Gates corona virüsün biteceği tarih ile ilgili tahminlerini paylaştı. Gates corona virüs salgınının tarihin en iyi senaryo olduğu iddiası yineledi. Peki, Corona virüs ne zaman bitecek? İşte Bill Gates'in corona virüs ile ilgili iddiaları ve corona virüsün biteceği tarih...

Microsoft'un kurucusu Bill Gates corona virüs ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Gates açıklamasında corona virüsün biteceği tarihi açıkladı. Peki, Corona virüs ne zaman bitecek?İşte Bill Gates'in corona virüs ile ilgili iddiaları ve corona virüsün biteceği tarih...

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip corona virüsün yol açtığı covid-19 hastalığı hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

CORONA VİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?

Fox News Sunday'e açıklamalarda bulunan Bill Gates, pandeminin 2022'nin sonuna kadar sürebileceğini söyledi. Gates bu tarihin en iyi senaryo olduğu iddiasının da yineledi.

CORONA VİRÜS AŞISI NE ZAMAN KULLANILACAK?

Corona virüs aşısının 2021'in ilk aylarında kullanıma girmesini beklediğini belirten Gates buna rağmen hayatın normale girmesi için en az bir yıla daha ihtiyaç duyulacağı iddiasında bulundu.

Daha önce Gates, "Yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı" diye konuştu.

AŞIYA HERKES ULAŞAMAYACAK

Başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates vakfı aracılığıyla eşi ile birlikte corona virüs aşı çalışmalarını destekleyen Gates, aşının hazır olduğunda ihtiyaç duyan herkese ulaşmasının önüne engeller olduğunu belirtmişti.

Gates aralarında ABD 'nin de olduğu zengin ülkelerin bu alanda daha fazla destek sağlaması gerektiğinin altını çizmişti.