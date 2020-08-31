Corona virüs mutasyona mı uğradı? Corona virüsün yeni adı ne? Yeni corona virüs belirtileri

Corona virüs salgınında birçok ülke ikinci dalgayı beklerken bilim insanlarının sık sık gündeme getirdiği, "Mevcut corona virüs mutasyona uğrayacak buna dikkat etmek gerek" sözleri gerçek oldu. 172 binin üzerinde corona virüs vakası tespit edilen Endonezya'dan yeni vakalarda mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale gelen fakat daha hafif geçirilen bir virüs tespit edildiği açıklaması geldi. Peki, Corona virüs mutasyona mı uğradı? Corona virüsün yeni adı ne? Corona virüs mutasyonu nedir? İşte yeni corona virüs belirtileri ve etkileri...

Şu anda dünyayı tehdit eden corona virüs, Çin'de ortaya çıkan ilk halinden biraz farklı. Bilim insanları, binlerce mutasyon ya da virüsün genetik materyalinde değişiklik belirlerken, şu ana dek sadece birinin bir olasılıkla virüsün davranışını değiştirebileceği belirtiliyor. 172 binin üzerinde corona virüs vakası tespit edilen Endonezya 'dan , "Yeni vakalarda mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale gelen fakat daha hafif geçirilen bir virüs tespit edildi" açıklaması geldi. Peki, Corona virüs mutasyona mı uğradı? Corona virüsün yeni adı ne? Corona virüs mutasyonu nedir? İşte yeni corona virüs belirtileri ve etkileri...

CORONA VİRÜS MUTASYONA MI UĞRADI?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs ile ilgili ikinci dalga beklerken bilim insanlarının corona virüsün mutasyona uğrayacağı ile ilgili uyarıları gerçek oldu. Bilim insanları dünyayı tehdit eden corona virüsün Çin'de ortaya çıkan ilk halinden biraz farklı olduğunu savunuyor. Bilim insanları, binlerce mutasyon ya da virüsün genetik materyalinde değişiklik belirlerken, şu ana dek sadece birinin bir olasılıkla virüsün davranışını değiştirebileceği belirtiliyor.

Son olarak bu konuda 172 binden fazla corona virüs vakasının tespit edildiği Endonezya'dan herkesi şaşkına çeviren bir açıklama geldi. Ülkenin en önemli kurumlarından Eijkman Moleküler Biyoloji Enstitüsü'nden, "Yeni vakalarda mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale gelen fakat daha hafif geçirilen 'D614G' isimli bir virüs tespit edildi" açıklaması geldi.

Corona virüs salgınında birçok ülke ikinci dalgayı beklerken bilim insanlarının sık sık gündeme getirdiği, "Mevcut corona virüs mutasyona uğrayacak buna dikkat etmek gerek" sözleri gerçek oldu. Endonezya'da tespit edilen yeni vakalarda Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türü olan "D614G" isimli yeni bir hali ortaya çıktı.Endonezya, son 24 saat içerisinde ülke genelinde 2.858 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre önceki gün tespit edilen ve rekor adledilen 3.308 vakanın ardından bir nebze düşüş olsa da bu sayının geçen ayın günlük ortalama vaka sayısının üzerinde olduğu açıklandı.

CORONA VİRÜSÜN YENİ ADI: D614G

Yaşanan bu sıçrama ile corona virüsü vaka sayısının 172.053'e çıktığı Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Eijkman Moleküler Biyoloji Enstitüsü bir açıklama yaptı. Reuters haber ajansına konuşan enstitünün başkan yardımcısı Herawati Sudoyo, tespit edilen yeni vakaların Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türü olduğunu söyledi. Sudoyo, "Virüsün D614G isimli mutasyona uğramış hali çok daha bulaşıcı fakat etkisi çok daha hafif" ifadesini kullandı.

CORONA VİRÜSTEKİ ARTIŞ MUTASYONA MI BAĞLI?

Salgının başladığı günden beri 7.343 insanın koronavirüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklanırken, "Enstitünün elde ettiği verilerdeki gen diziliminde bu değişimi fark ettik. Son dönemde yaşanan artışın buna bağlı olup olmadığını anlamak için daha kapsamlı bir araştırma yapılması gerekiyor" dedi.

Aslında corona virüs, grip gibi virüslere kıyasla çok yavaş değişiyor. Nüfustaki görece düşük düzeylerde bağışıklık, aşı ve çok etkin bir tedavi olmaması nedeniyle, virüsün üzerinde kendini adapte etme baskısı yok.

MUTASYON, SALGININ KENDİSİ OLDU

Nüfusa bir bütün olarak bakıldığında, virüsün daha bulaşıcı ya da daha az bulaşıcı olduğunu gözlemlemek zor. Salgının güzergahı, karantina gibi müdahalelerle büyük değişikliğe uğratıldı.

Ancak uzmanlar, mutasyona uğramış virüsün Çin de dahil olmak üzere, her yerde daha hakim gibi göründüğünü ve orijinal versiyona göre insandan insana geçişte daha iyi olduğunu belirtiyor. Her iki versiyonun da dolaşımda olduğu yerlerde, mutasyona uğramış hali hakim oldu. Aslında D614G versiyonu artık o kadar yaygın ki, salgının kendisi oldu.