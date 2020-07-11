Corona virüs engeli kanlı bitti! Kazma küreklerle sınıra yürüdüler...

Amerika’da hayatını kaybeden Kadiri tarikatı lideri Kesnezani’nin Süleymaniye’deki cenaze törenine katılmak isteyenler, corona virüs nedeniyle kapalı sınırı aşmak istedi. İran sınır muhafızlarının ateşi de onları durduramazken, 4 kişi öldü

ABD’de hayatını kaybeden Kadiri tarikatı lideri şeyh Muhammed Kesnezani’nin (82) Süleymaniye’deki cenaze törenine katılmak isteyen yüzlerce müridi, İran -Kuzey Irak arasındaki Başmak sınır kapısına dayandı. Corona virüs önlemleri kapsamında kapalı olan sınır kapısını ellerindeki kılıç, hançer ve palalarla geçmek isteyen müritlere, İran güvenlik güçleri ateş açtı. 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı olay sonrası binlerce mürit, kapıdaki emniyet birimlerinin müdahalesine rağmen sınırı geçti.

4 Temmuz’da ABD ’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kesnezani’nin, Süleymaniye’deki cenaze törenine katılmak için İran’ın birçok kentinden yola çıkan müritleri, önceki gün Kuzey Irak ’a geçmek için Başmak sınır kapısında toplandı. Corona virüs önlemleri kapsamında insan geçişine kapalı olan kapıdan geçmek isteyen gruba, İran sınır muhafızları engel olmak istedi. Grup da, sınır muhafızlarına ellerindeki kılıç, hançer, pala ve tarım aletleriyle karşılık verdi.

Sınır kapısında yaşananları yerel medyaya anlatan Başmak Sınır Kapısı Müdürü Merivan Şeyh Kemal, yüzlerce kişinin kılıç, bıçak ve hançerlerle sınır kapısındaki asayiş noktasına saldırdığını, sınırı geçmek isteyenlerin üzerinde “pasaport veya herhangi bir belge bulunmadığını” belirtti. Tekbirlerle sınırı geçen guruba, İran sınır muhafızlarınca ateş açıldığı, müdahale sırasında 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

‘Sınır geçersiz!..’

Yapılan müdahaleye rağmen ellerinde kılıç, hançer, kazma, kürek ve palalar bulunan grup, sınır kapısını geçerek Süleymaniye’ye doğru yürüyüşe geçti.

Süleymaniye’ye geçmeyi başaran bir mürid, yerel basına, Kadiri şeyhi Şeyh Nehro’nun talimatı üzerine yola çıktıklarını belirterek, “Sınır bizim için geçersizdir. Şeyh Muhammed’in naaşına son hizmetimizi yerine getirmeden dönmeyeceğiz” dedi.

İran’ın Merivan kentinden yola çıktığını belirten başka bir mürit ise, 3 gün boyunca Kesnezani’nin cenazesine hizmet edeceklerini kaydederek, ne İran ne de koronavirüsün buna engel olamayacağını belirtti.

Bir bölümü engellendi

İran’dan Kuzey Irak’a geçen ve ellerinde hançerleri ile kilometrelerce yürüyen bir bölümü uzun saçlı derviş ve müritler, zaman zaman yolda bir araya gelerek zikir törenleri yaptı. Saatlerce zikir eden müritler, ilginç görüntüler sergiledi.

Suriye’den ve Kuzey Irak’ın birçok bölgesinden Süleymaniye’ye gitmek için yola çıkan tarikat mensupları ise, Erbil ’in girişindeki kontrol noktasında durduruldu. Tarikat mensuplarının, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçişlerine izin verilmedi. Kontrol noktalarında bir süre bekleyen bu grup, zikir yaptıktan sonra geri döndü.