Corona virüs aşısında bir dönüm noktası daha! Duyuruldu...

Saygın tıp dergisi Lancet, Oxford Üniversitesi'nin Astrazeneca şirketiyle birlikte üzerinde çalıştığı Covid-19 aşısının kabul edilebilir düzeyde güvenilir olduğunu duyurdu. Aşının ayrıca antikor üretimini hızlandırdığı belirtiliyor.

Tıp dergisi Lancet, Oxford Üniversitesi'nin bulduğu ve Astrazeneca şirketiyle işbirliğine gittiği Corona virüs aşısının sonuçlarını yayınladı.

BAĞIŞIKLIK YARATIYOR

Buna göre, AZD1222 adı verilen aşı kabul edilebilir düzeyde güvenli ve 1077 kişinin katıldığı deneyler Covid-19'a karşı bağışıklık yarattığını gösteriyor.

CİDDİ YAN ETKİYE YOL AÇMIYOR

Saygın tıp dergisi, aşının antikor üretimini hızlandırdığını ve ciddi bir yan etkiye yol açmadığını belirtti. Ancak yine de kesin sonuçlar için daha geniş çaplı deneylerin yapılması gerektiği vurgulanıyor.