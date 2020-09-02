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Corona virüs aşısı ile ilgili flaş açıklama! Resmen duyurdular

02 Eylül 2020 Çarşamba - 20:47 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 20:47

Corona virüs aşısı konusunda önemli çalışmalar yürüten İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın aşısının 2020 sonuna kadar hazır olabileceği açıklandı. Söz konusu aşının, dünya genelinde 2,1 milyarı aşkın doz üretilmesi hedefleniyor.


İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen potansiyel koronavirüs açısının yıl sonunda piyasada olabileceğini açıkladı.
 
Parlamento’da açıklama yapan Speranza, "Potansiyel bir aşıdan bahsediyoruz, bu yüzden son derece ihtiyatlı davranmalıyız, ancak aşının güvenli olduğu onaylanırsa 2020’nin sonunda hazır olacaktır" dedi.
 
Avrupa Komisyonu AstraZeneca'ya aşının AB üyesi ülkelere sağlanması için, 300 milyon doz karşılığında 336 milyon euro ödeme yapmıştı.
 
Bununla birlikte, İtalyan bakan daha önce “ ADZ122” adı verilen aşının tek dozunun Avrupa’da 2,5 euroya (yaklaşık 22 Türk Lirası) uygulanacağını açıklamıştı. (NTV)

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