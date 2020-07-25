Corona korkusu yüzünden dişlerinizi kaybetmeyin

Salgın sebebiyle yapılması gereken ağız ve diş sağlığı tedavilerinin ertelenmesi, beraberinde başka sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Oluşabilecek risklere dikkati çeken Periodontoloji Uzmanı Dt. Halil Çelik, “Vücut bütünlüğü düşünüldüğünde ağız içindeki bir iltihaplanma, genel direnci düşüreceği için salgın hastalıklara karşı kişiyi daha duyarlı hale getirecektir. O yüzden ağız ve diş sağlığı tedavileri bu süreçte ertelenmemeli. Bulaşma yoluyla geçebilecek hastalıklara karşı tedbirler biz diş hekimlerinin rutin tedavi süreçlerinin içerisinde yer almaktadır. Diş hekimliği eğitiminin temelini de çapraz enfeksiyona karşı korunma teşkil etmektedir. Öte yandan Türkiye’deki diş hekimliği eğitiminin dünya standartlarının üzerinde olduğunu bu süreçte bir kez daha gördük” diye konuştu.

Son dönemdeki bilimsel yayınların, ağız ve diş sağlığı açısından ortaya çıkan sorunların diğer organları da etkilediğini gösterdiğini belirten Uzm. Dt. Halil Çelik, “Ağız içerisindeki bakterilerin, özellikle kalple ilgili sorunlarda tetikleyici olmasa da artırıcı etkisi olabiliyor. Yine diyabet ile diş eti hastalıkları arasındaki bağlantılar öne çıkıyor. Diyabetin azaltılmasında diş eti hastalıklarının tedavi edilmesinin etkili olduğu biliniyor. Özellikle diş ve diş eti rahatsızlıkları, gebelik sürecinin zorlu geçmesine sebep olabiliyor. İşte tüm bu rahatsızlıkların tedavisi, bu süreçte ertelenmemelidir. Ertelendiği durumlarda daha karmaşık bir tablo ortaya çıkabilir” dedi.

Uzm. Dt. Çelik, salgının başladığı günden bu yana ağız ve diş sağlığı hekimleri ve kliniklerinin ekstra önlemler aldıklarını da şu sözlerle ifade etti: “Hastanın ağzından çıkan damlacıkların daha odaya dağılmadan çekilmesini sağlayan çok güçlü vakum sistemleri uygulanıyor. Daha önce sadece bakterileri önlemeye yönelik gargaralar kullanılırken bu süreçte antiviral gargaralar da kullanılmaya başlandı. Aynı şekilde hastaların randevuları arasındaki süre de uzatılıyor. Bununla birlikte muayene/tedavi yapılan odaların dezenfeksiyon süreçleri daha uzun sürmektedir. Hastalarımız hekimlerine güvenebilir ve ertelemeden ağız ve diş tedavilerini yaptırabilirler.”