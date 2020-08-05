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Corona ile mücadelede yeni uygulama! İstanbul, Ankara ve İzmir...
Sağlık Bakanlığı corona virüs salgınında görülen artışın hastanelerde yoğunluğa neden olmaması için filyasyon konusunda yeni bir uygulama başlattı. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde artık evde tedavi süreci öne çıkacak. Hastane yerine evde yapılacak çalışmayla temaslıdan örnek alınacak, testi pozitif olanlara hidrosiklorokin ve favipiravir ilaçlarına başlanacak. Öte yandan bayramda yaşanan kalabalık görüntüler corona virüs endişelerini arttırırken, yeni önlemler alınmazsa kışın büyük sıkıntı yaşanacağı belirtiliyor. Yapılan toplantılarda düğün, taziye, açılış, asker uğurlama gibi toplu faaliyetlere 15 Ekim’e kadar izin verilmemesi önerildi.
Virüs rakamlarındaki artışın hastanelerde yoğunluğa neden olmaması için Sağlık Bakanlığı evde tedavi yöntemini seçti. Bakanlığın kendisine bağlı tüm birimlere gönderdiği genelgede şu detaylar yer aldı: