Corolla’ya GR Sport model geliyor

Toyota Corolla’nın “Sedan, Hatchback ve Touring Sports” versiyonlarından sonra GR SPORT da ekleniyor.

İç ve dış tasarımdaki sportif detayları, jantları, koltuk tasarımlarıyla farklı olan Corolla GR SPORT’un ürün gamına katılmasıyla aile yelpaze genişliyor.Toyota’nın performans odaklı GR modellerinden esinlenerek üretilen ve TOYOTA GAZOO Racing yarış takımının temasını yansıtan GR SPORT versiyonu araca daha dinamik bir görüntü katıyor.

Görüntü dinamikleşti

Corolla Sedan aynı zamanda Toyota’nın Doğu Avrupa pazarında GR SPORT’ta ön panjur, ayna kapakları, orta sütun ve yan eşiklerde kullanılan piyano siyahı renkler aracın sportif görünüşünü artırıyor.Özel tasarlanan siyah alaşım jantlarda ise, her bir koldaki parlak metal renkle kontrast elde edildi ve GR logosu jant göbeği kapaklarında kullanıldı. GR SPORT versiyonunda 17 inç standart ve 18 inç opsiyon olarak iki farklı 10 kollu tasarım yer alıyor.

2021’de gelecek

Yeni model ülkelerdeki pazar şartlarına göre 1.8 litre hibrit ve 1.6 litre benzinli motorlarla satışa sunulacak. Bu modelin üretimi kasım ayında başlayacak ve 2021’nin Ocak ayından itibaren Avrupa’daki showroomlardaki yerini alacak.