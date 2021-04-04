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Corolla’dan Türkiye rekoru!

04 Nisan 2021 Pazar - 16:20 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 16:23

Toyota, Türkiye otomotiv pazarındaki son 30 yıllık tarihinde en yüksek aylık satışını gerçekleştirdi. Corolla modeli mart ayı ve ilk çeyrekte segmentinde en çok satılan model oldu.


Mart ayında 2 bin 306’sı hibrit olmak üzere 7 bin 935 adetle Türkiye’de üretilen Corolla tüm rakiplerini geride bırakırken, yılın ilk 3 ayı sonunda da 15 bin 369 adetlik satışa ulaşarak ilk sıraya yerleşti. Ocak ve Şubat aylarında da rekorlar kıran Toyota, Mart ayında 9 bin 455 adetlik tarihi rekor satış gerçekleştirirdi ve 2021 yılının ilk çeyreğinde 17 bin 631 adetlik satışa ulaştı.
Bundan sonrası zor geçecek

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, özellikle son 3 ayda çok cazip faiz kampanyalarının sonuçlarını net bir şekilde gördüklerini belirterek “Mart ayında gerçekleştirdiğimiz rekor satışın 4 bin adet daha üzerine çıkabilirdik. Çünkü en çok satan modelimiz Corolla yoğun bir talep almasına karşın maalesef ayın daha 10’u olmadan stoklarımızda bitmişti”dedi. Sektörün yılın ilk üç ayını başarılı bir şekilde tamamladığına da dikkat çeken Bozkurt şunları söyledi; “Ancak bundan sonraki süreç çok kolay olmayacak.

 
Çünkü yüksek faiz ve yüksek kurlar söz konusu. Her şey önümüzdeki dönemde kurdaki dalgalanmalara bağlı olacak. Kalan 9 ay biraz daha zor geçecek gibi görünüyor. Biz yine de yaklaşık 60 bin adetlik hedefimizi bu yıl için koruyoruz. Ama bu hedef araç bulunurluğuna çok bağlı olacak. Çünkü hem araç bulunurluğu konusu hem de pandemiden dolayı ortaya çıkan şartlar sektördeki tüm markaların endişeyle takip ettiği bir konu, bekleyip göreceğiz.”

 

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