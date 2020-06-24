Çorlu Muhittin Mahallesi TOKİ kura çekilişi - Çorlu Muhittin Mahallesi TOKİ kura sonuçları

TOKİ Çorlu Muhittin Mahallesi kura sonuçları 2020, Tekirdağ İli Çorlu Muhittin 300 / 100000 Konut Projesi kapsamında başvurusu kabul edilen Tekirdağlılar tarafından merak ediliyor. TOKİ Çorlu Muhittin kura sonuçları bugün saat 15.00’de çekilen kuranın ardından belli oldu. 2+1 210, 3+1 90 konutun hak sahibinin belli olduğu Çorlu Muhittin Mahallesi kura çekilişi, noter huzurunda canlı yayınlandı. İşte TOKİ Çorlu Muhittin kura çekimi 2020 canlı izleme linki ve Çorlu Muhittin Mahallesi TOKİ kura sonuçları 2020 sorgulama linki…

Çorlu Muhittin TOKİ kura sonuçları 2020 hakkındaki araştırmalar arttı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Çorlular gözlerini, Çorum TOKİ Muhittin kura çekilişine ve sonuçlarına çevirdi. 2+1 210, 3+1 90 toplam 300 kişinin ev sahibi olacağı TOKİ Çorlu Muhittin kura sonuçları saat 15.00’de çekilen kura ile belirlendi. İşte Çorlu Muhittin TOKİ kura sonuçları 2020 ve TOKİ Tekirdağ Çorlu 2020 kura çekimi izleme linki…

TOKİ TEKİRDAĞ ÇORLU KURA ÇEKİMİ 2020 CANLI İZLEME

TOKİ Çorlu Muhittin kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 15.00’de yapılan çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ TEKİRDAĞ ÇORLU MUHİTTİN 2020 KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ÇORLU TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Çorlu Muhittin kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ TEKİRDAP ÇORLU KURA SONUÇLARI

ÇORLU MUHİTTİN TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.