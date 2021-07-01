Çorba yaparken kazana düşüp hayatını kaybetti

Ortadoğu'daki çeşitli basın kuruluşlarının haberine göre korkunç kazada, dev bir tavuk çorbası kazanına düşen 25 yaşındaki Iraklı aşçının vücudunun yüzde 70'inden fazlasında üçüncü derece yanık oluştu. Aşçı, 5 gün sonra yaralarına yenik düştü.

Issa İsmail, 15 Haziran'da Irak 'ın kuzeyindeki Zaho bölgesinde düğün etkinliği için tavuk çorbası pişirirken ayağı kaydı ve kazana düştü. Üç çocuk babası İsmail, kaza gerçekleştiğinde Hazel Düğün ve Etkinlik salonunda yemek hazırlıyordu.

Zaho, Irak Kürdistan Özerk Bölgesi olarak da bilen Irak Kürdistanı'nda yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri haber ajansı, İsmail'in yaklaşık 8 yıldır aşçılık yaptığını belirtti.

Genç aşçı, tedavi için Dohuk bölgesi yakınlarındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Günlerce ciddi yanık yaralarıyla mücadele eden İsmail, 21 Haziran'da yaralarına yenik düştü. Kaza haberlerinin yayımlanmasıyla İsmail'in trajik ölümü sosyal medyayı büyük bir yasa boğdu.

Yerel basında, vefat eden aşçının akrabalarından Zervan Hosni'nin "Merhum... düğün etkinliklerinde, yas tutulan sofralarda ve çeşitli törenlerde yemek pişirirdi. İki yıldır günlüğü 25 bin dinardan iki bölümlü salonlarda çalışıyordu" dediği aktarıldı.

25 bin dinar kabaca 17,12 dolara (yaklaşık 150 TL) eşit.