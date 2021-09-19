Çorapların bacakta iz yapması ne anlama geliyor?

Bazen çoraplarınızı çıkardığınızda ayak bileklerinizde kırmızı bir iz bıraktığını fark etmişsinizdir. Bu durumu, 2-3 defa yaşadıysanız bunu çorap lastiğinin sıkılığına bağlayabilirsiniz. Ancak sık sık izlerle karşılaşıyorsanız bir şeyler yanlış gidiyor olabilir. Peki, bacağınızda beliren çorap izleri hangi problemlerin sinyali olabilir? "Bacakta çorap izi neden olur?" diye araştırıyorsanız sebebini açıklıyoruz...

Rahatsız edici şekilde şişmiş bacaklara sahipseniz bunun nedeni, bacaklarınızın alt kısmında biriken aşırı sıvı olabilir .

Bu durum, genellikle tek başına ağrılı değildir ancak çorap giymek rahatsızlık verebilir.

Yüksek tansiyon, sıvı tutulumundan kaynaklanır ve kalbin, kanı vücuda pompalamasını zorlaştırır.

Vücut da buna genellikle bacaklara ve ayaklara yerleşen sıvıyı tutarak yanıt verir.

Varisli bacak damarları

Bacaklarınızdaki damarlar zayıfladığında kalbinize yeterince hızlı şekilde kanı gönderemezler.

Kan daha sonra bacak damarlarında birikir ve ağrılı şişliklere neden olur. Bu da varisli damarlara yol açar. Düzenli olarak bacağınızda ya da bileğinizde çorap izleri görüyorsanız vücudunuz size damarlarınızın kanın kalbinize geri gitmesine izin vermediğine dair bir sinyal veriyor olabilir.

Yetersiz su tüketimi

Yeterince su tüketmeyip vücudu susuz bırakmak, kan damarlarınıza zarar verebilir.

Hasarlı gören damarlar, onları çevreleyen dokuda sıvının birikmesine izin veren küçük sızıntılar oluşturmaya başlayabilir. Bu sıvının vücutta toplanacağı yerler de ayak bilekleri ve ayaklardır.

Yani ayak bileklerinizin etrafında gördüğünüz çorap izleri, vücudunuzun susuz kaldığınının işareti olabilir. Bizden söylemesi!

Bazı ilaçların yan etkileri

Bazı ilaçlar da alt bacakta şişmeye neden olabilir. Mesela birtakım antidepresanlar ve tansiyon ilaçları, ayaklarda rahatsız edici şekilde şişlik yaratabilir. Özellikle östrojen içeren doğum kontrol hapları, vücuttaki hormon seviyelerini değiştirerek su tutulumuna yol açabilir. Tabii bu da bacaklarda şişmeye neden olur.

Bacaklarınızda sürekli olarak çorap izleri görüyorsanız bir doktora danışmayı asla ihmal etmeyin. Ancak öncesinde rahatsızlık veren şişmiş bacak hissini hafifletebilecek bazı basit önerileri uygulayarak durumu iyileştirebilirsiniz. İşte o öneriler...

Günlük tuz tüketiminizi minimum seviyeye indirin.

İdeal kilonuzu mutlaka koruyun.

Varis probleminiz varsa varis çoraplarınızı giymeyi ihmal etmeyin.

Uzun süre oturmaktan ve ayakta durmaktan kaçının. Sık sık pozisyon değiştirin.

Alçak topuklu, rahat ayakkabılar giymeyi tercih edin.