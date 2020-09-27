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Çölyak hastalığının farkındalığı için bir araya geliyorlar

İHA |  27 Eylül 2020 Pazar - 17:49 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 17:49

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Çölyak hastaları, farkındalık oluşturmak için Tavşanlı Kızılay Şubesi çatısı altında buluşuyor.


Kızılay Derneği'nde biraraya gelinerek bu hastalıkla ilgili belirtileri anlatılarak, hastalığa karşı farkındalık yapılması planlandı. Eşinin glutensiz ürünler tüketmek zorunda olduğunu ifade eden demiryolları çalışanı Mustafa Kerim Turan, " Burada hep birlikte toplandık çünkü bu çölyak hastalığı çok bilinen bir hastalık değil. Bununla ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. Çölyak hastalığı ile karşılaşıldığında, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan en önemli şey dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle glutenli gıdalardan uzak durulması gerekiyor. Dikkatli bir beslenme programıyla her sağlıklı insan gibi çölyaklı bireyler de hayatını en iyi şekilde devam edebilecektir. Burada belirli günlerde toplanmayı düşünüyoruz, bunu da sosyal medya üzerinde açmış olduğumuz Çölyak Tavşanlı sayfamız ile de bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz." dedi.

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