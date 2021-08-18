Colin Jost haberleri doğruladı! Scarlett Johansson...

Scarlett Johansson, bir süredir hakkında çıkan hamile olduğuna dair söylentilere yanıt vermiyordu. Ancak ünlü oyuncunun eşi, dedikoduları doğruladı.

Colin Jost, geçtiğimiz hafta sonu Connecticut’taki Ridgefield Playhouse’da gerçekleşen stand-up performansı sırasında “Bir bebeğimiz olacak, bu heyecan verici” diyerek bir süredir çıkan dedikoduları onaylamış oldu.

Johansson’ın halihazırda eski kocası Romain Dauriac ile altı yaşında bir kızı vardı. Ünlü yıldızın bir bebek daha beklediği temmuz ayından beri konuşuluyordu.

Johansson ve Jost, 2017 baharında başladıkları ilişkilerini Jost’un, Mayıs 2019’da 11 karatlık açık kahverengi pırlanta ile evlenme teklif etmesiyle bir üst seviyeye taşıdılar. Düğün planları pandemi nedeniyle bozulsa da Ekim 2020’de aktrisin New York ’taki evinde sade bir törenle dünya evine girdiler.

Johansson, daha önce iki kez evlendi: 2008’den 2011’e kadar Ryan Reynolds ile evli kalan oyuncu 2014’ten 2017’ye kadar da Fransız gazeteci Dauriac ile evliydi.