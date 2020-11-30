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Çöl tozunun koronavirüs taşıma ihtimali var mı?

AA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 11:51 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 11:51

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Çöl tozlarının atmosferde uzun süre seyahat etmesi ve bol güneş ışığına maruz kalmasından dolayı koronavirüs taşıma ihtimali yoktur." dedi.


 Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun  çok büyük çöl sahalarını barındırdığını söyledi.
 
Atmosferik şartlardan dolayı çöl sahalarında oluşan fırtınaların toz  ve küçük kum tanelerini yüzeyden kilometrelerce yukarılara taşıyabildiğini  belirten Toros, "Rüzgar aracılığı ile her yıl milyonlarca ton kum ve tozun  atmosferde kıtaları ve denizleri aşarak yaptığı yolculuk normal bir olaydır.  Ülkemizin güney bölgeleri daha çok çöl tozları etkisinde kalmaktadır. Çöl tozları  bilhassa bahar aylarında daha çok görülmektedir." diye konuştu.
 
Toros, Türkiye'nin zaman zaman çöl tozu etkisi altına girdiğini dile  getirerek, şöyle devam etti:
 
Atmosferik şartlar ve yukarı seviyelerdeki güneyli akımlar sebebiyle  ülkemiz düşük yoğunlukta çöl tozu etkisindedir. Ayrıca Türkiye şu anda yüksek  basınç alanı etkisi altında. Türkiye'nin güney bölgelerinden başlayarak çöl  tozunun etkisi altına girdi. Bugün ülke genelinin tamamında düşük yoğunlukta çöl  tozu etkisi görülüyor. Atmosferik sayısal model sonuçlarına göre, çöl tozu salı  gününden itibaren ülkenin batı bölgelerinde etkisini kaybetmeye başlayacak. Çöl  tozu ülkenin diğer bölgelerde ise hafta boyunca etkili olacak Çöl tozu ülkemizin  Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha yoğun olacak."
 
 "Tedirgin olmaya gerek yok"
 
Toros, kum ve toz kaynağının daha çok yerleşim dışı araziler olduğunu  ve uzmanların araştırmasına göre koronavirüsün güneş ışığını pek sevmediğini dile  getirdi.
 
Yüksek basıncın güneşin bol olduğu anlamına geldiğinin altını çizen  Toros, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Ülkemizdeki insanların çöl tozunun koronavirüsü taşıdığıyla ilgili  tedirginlik yaşadığını görüyoruz. Çöl tozları sahradan kalkıp dünyanın farklı  yerlerine ulaşıyor. Bu tozlar ülkemize de güneş ışığı altında geliyor. Ayrıca  uzmanlar virüsün daha çok insanların yoğun olduğu bölgelerde olduğunu belirtiyor.  Çöl tozu ise insanların yerleşim yerlerinden uzak olan sahralardan, boş  arazilerden kalkıp başka yere gidiyor. Çöl tozlarının atmosferde uzun süre  seyahat etmesi ve bol güneş ışığına maruz kalmasından dolayı koronavirüs taşıma  ihtimali yoktur. Bu konuda insanların tedirgin olmasına gerek yoktur. Çöl tozları  koronavirüsü taşımaz."
 

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