Çöl tozu ile ilgili flaş uyarı! Virüs taşır mı? Ne zaman etkisini kaybedecek?

Avrupa'da geçen hafta etkili olan çöl tozu, perşembe gününden bu yana Türkiye’de de etkili oluyor. Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Şu anda uydu verilerine baktığımız zaman dün ve bugün ülkemizin tamamında etkili olduğunu görüyoruz. Yarın öğleden itibaren etkisini kaybedecek. Ayrıca insanlara doğrudan temas etmediği için, etse bile uzun süre güneş ışığına maruz kaldığı için virüs taşıma ihtimali yok” dedi.

Geçen perşembe gününden bu yana ülkemizde etkili olan ve endişeye neden olan çöl tozları hakkında açıklamalar yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Geçtiğimiz hafta Avrupa , Çöl tozu etkisi altındaydı. Aslında ayın 18’inde Afrika üzerinde çok kuvvetli rüzgârlar oluştu ve burada tonlarca toz atmosfere karıştı. Daha sonra hava hareketleri ile Avrupa üzerinde bir haftadır etkisini sürdürüyor. Doğuya doğru hareket ederek perşembe günü yavaş yavaş ülkemize giriş yapmaya başladı. Şu anda uydu verilerine baktığımız zaman dün ve bugün ülkemizin tamamında etkili olduğunu görüyoruz. Yani atmosferimizin tamamında çöl tozu etkin. Fakat bu saatler itibari ile model sonuçlarına göre ülkemizin kuzey batı bölümünden başlayarak etkisini kaybedeceği ve yok olacağını söyleyebiliriz. Yarın öğleden itibaren de ülkemizin tamamında çöl tozu etkisini kaybedecek” şeklinde konuştu.

“DÜN HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLERİNDE YÜZDE 50 ARTIŞ OLDU”

Değerlerin az olmasına rağmen hava kirliliğinde artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Toros, “Yarın öğleden sonra ülkemizde de etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Modeller bunu gösteriyor. Tabi çöl tozları yere yakın seviyede çok yoğun değilse biz gözle göremiyoruz. Bunları sadece hava kalitesi ölçüm cihazlarından görebiliriz. Mesela önceki günlere göre dün, hava kirliliği değerlerinde yüzde 50 hatta daha fazla artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki değerler az ama çöl tozu etkisi altındayız ve bu etki güneşten gelen ışınımın azalmasına etki edebilir” diye konuştu.

“KORKMAMIZA GEREK YOK”

Çöl tozlarının virüs tehdidi taşımadığını ifade eden Prof. Dr. Toros, “Bu toz kaynağına bakacak olursak Afrika’daki güneş sıcağında yanmış kayaların parçalanmış hali, toz parçacıkları. Dolayısıyla tamamen sıcak altında yandığı için ve oradan atmosfere karıştığı için ve atmosferde yukarı seviyelerde hareket ettiği için yeryüzünde bizlerle temas etmediği için virüs taşıma ihtimali yok. Yani insanlara doğrudan temas etmediği için ayrıca etse bile uzun süre güneş ışığına maruz kaldığı için virüs taşıma ihtimali yok. Çünkü uzmanlar güneş ışığı altında bu virüsün uzun süre yaşayamadığını belirtiyor. Dolayısıyla korkmamıza gerek yok” dedi.