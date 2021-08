Çökertme yangını ne durumda, Çökertme’deki yangın termik santrale ulaştı mı? Termik santral yanarsa ne olur, Milas yangın haberleri…

Türkiye yangınlarla boğuşurken bir yangın haberi de Milas’tan geldi. Milas Belediye başkanı son durumu aktarırken, tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara Ören Stadı'nda oluşturulan güvenli bölgede kalacak yer temin edildiğini ifade ederek, şiddetini artıran alevler nedeniyle Çökertme koyunun pazar günü boşaltıldığını ifade etti. Peki, Şiddetini artıran alevler nedeniyle Çökertme koyu pazar günü boşaltılmıştı.

Çökertme yangını ne durumda, Çökertme’deki yangın termik santrale ulaştı mı?

Belediye Başkanı, Tokat, Milas’ta yer alan Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri için bir tehlikenin olmadığını, ancak Çökertme’nin ‘cayır cayır’ yandığını dile getirdi.

“Yanmakta olan Çökertme mahallemizin hemen önündeyiz. Çökertme cayır cayır yanıyor. Çok şiddetli bir rüzgar var, çok şiddetli bir rüzgarın etkisi altındayız. Allah’tan denize doğru esiyor bu rüzgar, şu an ayakta durmak bile zor. Yollarda herhangi bir sorun yok, yollarımız açık. Ören ve Termik Santral için şu an için bir tehlike görünmüyor. Zaten rüzgar buralara ters yönden esiyor, şu an sadece Çökertme, Gökbel için bir tehlike söz konusu.

Özellikle çok değişik spekülasyonlar ortaya atılıyor, bunlara itibar edilmemesini rica ediyoruz. Resmi kurumlardan bir açıklama yapılmadan bu konuda bilgilendirme doğru olmaz. “Şu kadar kişi yakalanmış”, bunlar çok doğru bilgiler değildir.

Milas’a bağlı Çökertme’de yangın sürüyor, termik santral için henüz tehlike yok.

Termik santral yanarsa ne olur?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını sadece santralin iptal olarak elektrik kesintileri yaşanacağını belirtiyor.

Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı ifade ediliyor.