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Çok yakında faaliyete geçiyor! Daha hızlı, ucuz ve güvenli...

29 Mart 2021 Pazartesi - 10:34 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 10:38

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Çok yakında, Türkiye Lojistik Portalı'nı faaliyete geçirerek, bu portalı ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline getireceğiz. Portal, lojistik firmalarıyla ihracatçılarımız arasında bir köprü vazifesi görecek. Ürünlerimiz, dünyanın dört bir köşesine artık daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli bir şekilde ulaşacak." dedi.


TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açıklamaları: Çok yakında, Türkiye Lojistik Portalı'nı faaliyete  geçirerek, bu portalı ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline  getireceğiz.
 
Türkiye Lojistik Portalı ile ihracat hacmimiz artarken, lojistik  noktasında önemli avantajlar elde edeceğiz.
 
Portal, lojistik firmalarıyla ihracatçılarımız  arasında bir köprü vazifesi görecek.
 
Ürünlerimiz, dünyanın dört bir köşesine  artık daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli bir şekilde ulaşacak.
 
Önümüzdeki  günlerde, Türkiye Lojistik Portalı'mızın detaylarını paylaşacağız.

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