26 Şubat 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
8°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.448 0.79 EURO 4,6590 -0.09
USD 3,7790 -0.32 ALTIN 162,750 0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çok uzaktaki hedefleri vuracak!

26 Şubat 2018 Pazartesi - 9:30 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 9:30

Rusya’da çok uzaktaki hedefleri vurma gücünde yeni nesil süpersonik insansız hava aracının (İHA) tasarlandığı bildirildi.


Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Hava Kuvvetleri Merkez Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nden Aleksey Nemov, Rus askeri televizyonu Zvezda'ya verdiği mülakatta tasarlanan yeni İHA'nın özelliklerini tanıttı.
 
SES HIZINI AŞABİLECEK
 
Nemov, yeni İHA'nın ses hızını aşarak düşük irtifalarda otomatik uçuş yapma yeteneğine sahip olacağını ve kalkış yaptığı yerden çok uzaklarda bulunan sabit ve hareketli hedefleri vurabileceğini belirtti.
 
Rus uzman, şimdiye kadar hiçbir ülkenin bu tür İHA'lara sahip olmadığını da vurguladı.
 
Daha önce Rus silah üretim şirketi Kalaşnikov'un takviye yakıta ihtiyaç duymadan birkaç ton ağırlığındaki yükleri uzun süre taşıma özelliği olan ağır İHA'ların seri üretimine bu yıl içerisinde başlayacağı duyurulmuştu.

ETİKETLER

rusya uzun menzilli uzun menzilli iha süpersonik iha yeni silah haber ruslar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.