Çok uzaktaki hedefleri vuracak!

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Hava Kuvvetleri Merkez Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nden Aleksey Nemov, Rus askeri televizyonu Zvezda'ya verdiği mülakatta tasarlanan yeni İHA'nın özelliklerini tanıttı.

SES HIZINI AŞABİLECEK

Nemov, yeni İHA'nın ses hızını aşarak düşük irtifalarda otomatik uçuş yapma yeteneğine sahip olacağını ve kalkış yaptığı yerden çok uzaklarda bulunan sabit ve hareketli hedefleri vurabileceğini belirtti.

Rus uzman, şimdiye kadar hiçbir ülkenin bu tür İHA'lara sahip olmadığını da vurguladı.

Daha önce Rus silah üretim şirketi Kalaşnikov'un takviye yakıta ihtiyaç duymadan birkaç ton ağırlığındaki yükleri uzun süre taşıma özelliği olan ağır İHA'ların seri üretimine bu yıl içerisinde başlayacağı duyurulmuştu.