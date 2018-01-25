Çok sayıda iş adamına ev hapsi

Alınan bilgiye göre, savcılık tarafından 4 iş adamının tutuklama talebini değerlendiren 9. Ağır Ceza Mahkemesi, iş adamları F.K, H.G, E.A. ve Ş.U'ya ev hapsi vererek sanıkların elektronik kelepçe ile takip edilmesi kararlaştırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen tutuksuz 4 iş adamının tutuklanması talebinde bulunmuş, mahkeme heyeti ise bu talebi reddederek 9 tutuklu sanığı daha tahliye etmişti.

Bunun üzerine savcılık, 4 iş adamının tutuklanması talebinin reddine ve 6 iş adamının tahliyesine ilişkin itirazda bulunmuş, sanıklar E.K, T.B, C.R, S.Ç, V.V, S.D, F.K, H.G, E.A. ve Ş.U'nun ilgili kanun maddeleri gereğince tutuklanmaları için üzere haklarında yakalama emri düzenlenmesini talep etmişti.

Talep üzerine bir üst mahkeme olan 9. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilen itirazda, 4 sanığın tutuklanmaları yine reddedilmişti.