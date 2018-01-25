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Çok sayıda iş adamına ev hapsi

AA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 21:12 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 21:13

Bursa'da görülen FETÖ/PDY davası kapsamında tutuklanmaları talep edilen tutuksuz sanık 4 iş adamı hakkında ev hapsi verildiği öğrenildi.


Alınan bilgiye göre, savcılık tarafından 4 iş adamının tutuklama  talebini değerlendiren 9. Ağır Ceza Mahkemesi, iş adamları F.K, H.G, E.A. ve  Ş.U'ya ev hapsi vererek sanıkların elektronik kelepçe ile takip edilmesi  kararlaştırıldı.
 
Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde  görülen davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen  tutuksuz 4 iş adamının tutuklanması talebinde bulunmuş, mahkeme heyeti ise bu  talebi reddederek 9 tutuklu sanığı daha tahliye etmişti.
 
Bunun üzerine savcılık, 4 iş adamının tutuklanması talebinin reddine  ve 6 iş adamının tahliyesine ilişkin itirazda bulunmuş, sanıklar E.K, T.B, C.R,  S.Ç, V.V, S.D, F.K, H.G, E.A. ve Ş.U'nun ilgili kanun maddeleri gereğince  tutuklanmaları için üzere haklarında yakalama emri düzenlenmesini talep etmişti.
 
Talep üzerine bir üst mahkeme olan 9. Ağır Ceza Mahkemesince  değerlendirilen itirazda, 4 sanığın tutuklanmaları yine reddedilmişti.
 
  
 

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Bursa FETÖ ev hapsi
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