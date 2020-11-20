Çok sayıda ilimizde yeni karantina kararları

Aydın’ın Karacasu ilçesinde artan vakalar sonrasında, Hıfzıssıhha kuralları gereğince bir mahalle karantinaya alındı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında sıkı tedbirler alınmaya devam ederken Karacasu ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı. İlçe genelindeki vakalarda artış yaşanırken, Yukarı Görle Mahallesinde yasak olmasına rağmen gerçekleştirilen taziye ziyaretlerinde il dışından gelen 9 kişinin korona testlerinin pozitif çıkması sonucunda, salgının önlenmesi için mahalle karantinaya alındı. Karacasu Belediyesi, jandarma ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgede tedbirler alırken, mahallenin girişine uyarı levhaları asıldı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yapan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal; “Yukarı Görle mahallesinde toplanılarak cenaze defin işlemleri, yasak olmasına rağmen yapılan defin ve taziyelerde il dışından katılan 9 kişinin yapılan test sonuçlarının pozitif çıkmasından dolayı salgının yayılmasını önlemek amacıyla 20.11.2020 tarih ve saat 17:00'den itibaren mahalledeki salgın kontrol altına alınıncaya kadar,karantina uygulanmasına ve bu mahalleye giriş çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir. Tarımsal faaliyetlerinin aksamaması için hasat zamanı gelen ürünlerinin toplanması ihtiyaç duydukları sulama ilaçlama işlemlerinin ilçe tarım ve orman müdürlüğü, ziraat odası, çiftçi malları koruma başkanlığı ve sulama kooperatiflerinde yerine getirilmesine karar verilmiştir” dedi.

KARABÜK'TE VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ KÖYDE KARANTİNA KARARI

Karabük merkez ilçeye bağlı Sipahiler köyünde birden fazla pozitifli vaka görülmesi nedeniyle karantina kararı alındı.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sipahiler köyünde birden fazla Covid-19 pozitif vakanın bulunduğu ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olduğu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada Covid-19 salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda 20 Kasım 2020 saat 18.00'dan 4 Aralık 2020 tarihi saat 18.00'a kadar 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

AKTAŞ MAHALLESİ KARANTİNA ALTINA ALINDI

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesinin Aktaş mahallesinde ikamet eden 178 kişiden 10’unun korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması sonucunda hastalığın yayılmaması amacıyla Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındı. 37 Hanenin bulunduğu 178 kişinin yaşadığı Aktaş mahallesinde 10 kişinin test sonucunun pozitif çıkması sonucu alınan karantina kararı sonrasında jandarma ekiplerince mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı.

ADIYAMAN’DA 181 ADRES KARANTİNAYA ALINDI

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 181 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman ’da 181 adresin karantina altına alınmasına kara verdi.

TUNCELİ'DE 1 KÖY KARANTiNAYA ALINDI

Tunceli'de bir köyde Koronavirüs (Covid-19) vakaları görünmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Çemişgezek Kaymakamlığından yapılan açıklamada;” Çemişgezek ilçemize bağlı Örenceler Köyü'nde Koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 20 Kasım 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir”denildi.

Kararın ardından jandarma ekiplerinin köyde tedbir alındığı bildirildi.