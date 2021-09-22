22 Eylül 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.407 1.58 EURO 10,1400 0.23
USD 8,6430 0.18 ALTIN 493,830 0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çok sayıda FETÖ'cü kaçmaya çalışırken yakalandı

AA |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 20:21 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 20:21

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ'cü yakalandı.


Bir lastik bot, Bozburun Mahallesi Kızılada açıklarında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durduruldu.
 
Ekipler, karaya çıkarttığı lastik bottaki 3'ü kadın 10 şüpheliyi, Marmaris Jandarma Komutanlığına teslim etti. Bottakilerden 9'unun, FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski polis ve öğretmenler olduğu belirlendi.
 
Organizatör olduğu değerlendirilen bottaki U.T'nin ise göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.
 
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8'i tutuklanırken, cezaevinden tahliye olduğu belirlenen bir şüpheli salıverildi.

ETİKETLER

Muğla FETÖ Marmaris
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.