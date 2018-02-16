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Çok sayıda asker gözaltına alındı

AA |  16 Şubat 2018 Cuma - 20:45 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 20:48

Gümüşhane merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 7 muvazzaf askeri personel yakalandı.


Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün askeri mahrem  yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, itirafçıların  ifadelerinden yola çıkan Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin  yanı sıra İzmir, Diyarbakır ve Eskişehir'deki 11 adrese eş zamanlı operasyon  yapıldı.
 
Operasyonda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları  iddiasıyla birer üsteğmen ve teğmen ile 5 astsubay gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada çok sayıda dijital  materyale el konuldu.
 
Kelkit ilçesi ile diğer şehirlerde yakalanan zanlıların tamamının  Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi. 
 

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