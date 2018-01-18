Çok konuşuldu! Meğer Türkiye'de yaptırmış!

31 yaşındaki İngiliz televizyon ünlüsü Lauren Goodger, ülkenin gündemine oturdu.
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Sebebi ise yaptırdığı estetik ameliyat. İşin ilginci ise bu operasyonun Türkiye'de yapılmış olması.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Geçtiğimiz ay ülkemizde geçirdiği popo estetiğinden sonra ilk kez spora giderken görüntülenen Goodger, hayranlarını şaşırttı.
Yorumculuk, modellik ve güzellik uzmanlığı yapan Goodger'ın tüm vücut şekillendirme operasyonu yaptırdığı ve dış hatlarını kalemle çizilmiş hale getirdiği görüldü.
ÇOK KONUŞULDU
Son hali ile ilgili yorum yapmayan Goodger, güneş gözlüklerini takıp oradan uzaklaştı. Goodger'ın ilginç hatları günün en çok konuşulan magazin haberi oldu.