Çok konuşuldu! Meğer Türkiye'de yaptırmış!

Ünlü İngiliz model ve televizyoncu Lauren Goodger, Türkiye'de yaptırdığı bir dizi estetik ameliyattan sonra ilk kez görüntülendi. Goodger'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

31 yaşındaki İngiliz televizyon ünlüsü Lauren Goodger, ülkenin gündemine oturdu.

Sebebi ise yaptırdığı estetik ameliyat. İşin ilginci ise bu operasyonun Türkiye'de yapılmış olması.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz ay ülkemizde geçirdiği popo estetiğinden sonra ilk kez spora giderken görüntülenen Goodger, hayranlarını şaşırttı.

Yorumculuk, modellik ve güzellik uzmanlığı yapan Goodger'ın tüm vücut şekillendirme operasyonu yaptırdığı ve dış hatlarını kalemle çizilmiş hale getirdiği görüldü.

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