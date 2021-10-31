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Çok Güzel Hareketler ekibi Levent Kırca'ya selam çaktı!

31 Ekim 2021 Pazar - 13:50 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 13:50

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı ÇGH 2, yeni bölümü ile 01 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geliyor.


Kanal D’nin, genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü ile 01 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geliyor.
 

Çok Güzel Hareketler 2 ekibi bu hafta sahnede usta sanatçı Levent Kırca’yı andı. Levent Kırca’nın yıllar önce canlandırdığı sarhoş karakteri, Çok Güzel Hareketler 2 sahnesine taşındı. “İspat Külfeti” skecinde trafik polislerinin çevirdiği bir çiftin komik hikayesi anlatılırken, aniden sahneye giren Safa Sarı’nın canlandırdığı ünlü karakter seyirciden yoğun alkış aldı. Sık sık alkışlarla kesilen skeç seyirciyi kahkahalara boğdu.
 
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü ile 01 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…
 

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