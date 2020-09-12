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Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezona hazır

12 Eylül 2020 Cumartesi - 16:52 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 16:57

Çok güzel hareketler 2 yeni sahnesi, tazelenmiş enerjisi ve kahkaha dolu yeni skeçleri ile sezona hazır.


Kanal D’nin genel sanat yönetmenliğinin yanı sıra bu sezon yönetmenliğini de üstlenen Yılmaz Erdoğan ve Çok Güzel Hareketler 2 ekibi ,yeni bölümleri ile bu Pazar (yarın) akşamı yeni sezona merhaba demeye hazır.

 
DÜŞBELEN’DE ORGANİK MİZAH!

Ekrandaki 3’üncü sezon hazırlıkları için uzun süredir Köyceğiz’de bulunan ekip, önümüzdeki bölümlerin çekimlerini de BKM Köyceğiz platolarında gerçekleştirecek. Tam kadro Köyceğiz’de kampta bulunan ekibin Köyceğiz günleri de en az skeçleri kadar eğlenceli geçiyor.Tüm günü skeç yazımı ve provaları ile geçiren ekip, Köyceğiz’de tamamen steril, organik ve şehrin kargaşasından uzakta, hocaları Yılmaz Erdoğan’la zaman geçirmenin büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade ediyor. Yeni sezonda tazelenmiş enerjileri, günü ve gündemi incelikli işleyen skeçleri ile seyircisini yine ekranlara kilitleyecek olan Çok Güzel Hareketler 2, 13 Eylül Pazar saat 20:00’de Kanal D’de…

 

 

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