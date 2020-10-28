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Çok Güzel Hareketler 2 yeni fragmanı yayında!

28 Ekim 2020 Çarşamba - 10:09 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 10:09

Çok Güzel Hareketler 2'nin 60. bölüm fragmanı yayınlandı.


Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!

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