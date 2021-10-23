Çok Güzel Hareketler 2'ye Burak Kut konuk oluyor

Kanal D’nin, genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2, her Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Çok Güzel Hareketler 2 bu hafta, Türk Pop Müziğinin efsane ismi Burak Kut ’u ağırlıyor. “Tarihe Bir Tanıklık” adlı skeçte rol alan Burak Kut, izleyenleri çok eğlenceli bir 90’lar partisine götürecek.

Skecin konusu ise şöyle; Kerem ve Mertcan 90’lar partisine gitmek ister. Ailelerinden izin alamayan gençler 90’lar kasetini takması ile 90’lara gider. Dönemin birçok ünlü ismiyle karşılaşan gençlerin yaşadıkları kahkahalar yaratacak.