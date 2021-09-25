Çok Güzel Hareketler 2'de sürpriz konuklar

Azra Akın ve 2021 Miss Turkey Güzelleri, 'Çok Güzel Hareketler 2' ye konuk oluyor.

'Çok Güzel Hareketler 2'nin 92'nci bölümüne, 2002 yılında hem Türkiye hem de Dünya Güzeli seçilen Azra Akın ve 2021 Miss Turkey güzelleri konuk oluyor.

Azra Akın, 'Yengen Vizesi' skecinde Atakan Çelik, Safa Sarı ve Evliya Aykan’a 'Zeynep' rolünde kök söktürecek. Oğuz’un bekarlığa veda partisi için Kıbrıs ’a gitme planı yapan Atakan, Safa ve Evliya’nın Zeynep’e Kıbrıs’a gitme fikirlerini anlatmak için yaptıklarını kahkahalar ile izleyeceksiniz.

Güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle göz dolduran Azra Akın ve Miss Turkey 2021 güzellerinin konuk olduğu 'Çok Güzel Hareketler 2', 27 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D’de.