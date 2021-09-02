Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni sezon yeni skeçleriyle 13 Eylül pazartesi 20.00'de Kanal D’de!
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Çok Güzel Hareketler 2 başlıyor!
02 Eylül 2021 Perşembe - 16:15 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 16:15
Kanal D'nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonuyla 13 Eylül Pazartesi 20.00 başlıyor.
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