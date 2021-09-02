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Çok Güzel Hareketler 2 başlıyor!

02 Eylül 2021 Perşembe - 16:15 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 16:15

Kanal D'nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonuyla 13 Eylül Pazartesi 20.00 başlıyor.


Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni sezon yeni skeçleriyle 13 Eylül pazartesi 20.00'de Kanal D’de!
 

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