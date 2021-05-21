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Çok Güzel Hareketler 2- 86. bölüm fragmanı yayında!

21 Mayıs 2021 Cuma - 13:06 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 13:06

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!


 
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!

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