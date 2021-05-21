Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!
- Haberler »
- Medya Haberleri »
- Çok Güzel Hareketler 2- 86. bölüm fragmanı yayında!
Çok Güzel Hareketler 2- 86. bölüm fragmanı yayında!
21 Mayıs 2021 Cuma - 13:06 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 13:06
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!
- Balon balıklarından ağrı kesici üretilecek!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hatıra ormanı kuruldu
- Kredi ve kredi kartı ile ilgili açıklama! Taksitli ve taksitsiz...
- 'Kilolu oyunculara ne yazık ki şans verilmiyor'
- 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bıraktı! İğrenç olay
- Rus mayın tarama gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti