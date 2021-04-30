30 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 -0.02 EURO 9,9940 0.30
USD 8,2610 0.71 ALTIN 469,340 0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çok Güzel Hareketler 2- 83. Bölüm Fragmanı

30 Nisan 2021 Cuma - 13:03 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 13:03

Çok Güzel Hareketler 2 - 83. Bölüm Fragmanı yayında!


 Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!

FRAGMAN

ETİKETLER

Çok Güzel Hareketler 2 Çok Güzel Hareketler Çok Güzel Hareketler fragman
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.