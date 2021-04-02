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Çok Güzel Hareketler 2 - 79. Bölüm Fragmanı yayında!

02 Nisan 2021 Cuma - 14:16 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 14:16

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!


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