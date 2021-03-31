Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!
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Çok Güzel Hareketler 2 78. bölüm fragmanı yayında!
31 Mart 2021 Çarşamba - 15:07 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 15:07
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!
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